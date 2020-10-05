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Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak üzere bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist, verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika | MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.

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