FETÖ örgüt mensuplarını gözden çıkardı: İntihar edin

FETÖ terör örgütünün firari üst düzey yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi; örgüt mensuplarına "intihar" emir verdi.

BÜYÜKÇELEBİ: "BU HİZMETiN GÜVENİNE BIR TOZ KONDURMAMAK İÇİN, ÖLMEK GEREKIYORSA ÖLMELİ"

ABD'de yaşayan firari sanık İsmail Büyükçelebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İsmail Büyükçelebi; "Binaenaleyh bu hizmeti seven hizmet insanlarının, bu hizmetin güvenine bir toz kondurmamak için, ölmek gerekiyorsa ölmeli ve ona toz kondurmamalı. Çünkü ona milyonların hakkı geçmiş, o telafi edilemez" iddiasında bulundu.

ÇELİK: "SİZ DIŞARDA KEYİF SÜRERKEN DÜŞÜNEMEYEN BİRİLERİ CEZAEVİNDE VE NİYE SİZ DEĞİL ONLAR ÖLMELİ?"

Yargıtay Üyesi İsa Çelik, FETÖ'nün iki numarasının ölüm emri verdiğini belirterek, "(İsmail Büyükçelebi) 'Binaenaleyh bu hizmeti seven hizmet insanlarının, bu hizmetin güvenine bir toz kondurmamak için, ölmek gerekiyorsa ölmeli ve ona toz kondurmamalı' Soru; siz dışarda keyif sürerken düşünemeyen birileri cezaevinde ve niye siz değil onlar ölmeli?" diye sordu.

İSMAİL BÜYÜKÇELEBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari olan terör örgütünün üst düzey yöneticileri İsmail Büyükçelebi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ istişare üyeleri İsmail Büyükçelebi için ABD adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi hazırlandı.

GÜLEN: "KENDİMİ YOK ETMEM BU İŞ İÇİN BENİM MÜESSESLERİME ZARAR GELMEMESİ İÇİN BİR YOL İSE BEN BUNA DA RAZIYIM"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen; intiharı destekleyen açıklamada bulunmuştu:

"Eğer benimle hizmete bir zarar gelecekse ve benim kendi kendimi yok etmem bu iş için, benim müesseslerime zarar gelmemesi için bir yol ise, ben buna da razıyım. Küfürden sonra en büyük günahtır ama ben buna bile katlanmaya razıyım. İşte bunun daha ilerisinde ne türlü şeylere razı olabileceğimi siz tahmin edebilirsiniz"

"Ben böyle bir içtihadı hatalı görmekteyim, yanlış bir içtihattır. Ama bu da bir histir. Bir düşüncedir. Bir mülahazadır. Bunu da sormuşum ben. Yani çıkıp bir binanın köşesinden kendimi aşağı atayım mı? Hizmetin selameti adına buna 'evet' diyebilir misiniz? Hizmet için her şeye katlanmaya razıyız Allah'ın inayet ve keremiyle… İntihar etmenin ne büyük günah olduğunu ben Allah'ımdan Peygamber'imden öğrenmişim. Ama muhal farz eğer böyle bir şey düşünülecekse, düşünülürse bu hizmete karşı ve sizin korunmanıza karşı yapılır. Eğer yapılacaksa böyle bir fedailik, çarparız kendimizi ateşe ve yok oluruz. Arkadaşlarımız, eğer buna kadar biz istişare ediyorsak, bu meseleyi de istişare etmelidirler. Ahengi bozmamak için kabul edilmez bu tavırları, Allah için kabul etsinler."

RUSYA FEDERASYONU'NUN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV, FETÖ'CÜ MEVLÜT MERT ALTINTAŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov', o sırada görevde olmayan polis memuru FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.

Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin iddianamede, FETÖ mensuplarının, cinayetin işlendiği serginin açılış tarihinin, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce olan 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiğine dikkat çekilmişti.

KAYNAK-SABAH