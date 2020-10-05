İNSANLAR KORKUYOR

Geçtiğimiz ayda 6 kişi idam edildi. İnsanlar öldürüldü ve insanlar korktular bundan dolayı. Nasıl çıkacak? Yaptığı bu saldırılar insanları korkuttu. Mısır'daki durum gerçekten çok kötü. Sisi'nin yaptığı bütün işlerin içerisindeydim daha önce yaptığı bütün projelerin içinde yer almış bir insanım. Ama şu anda çok sıkıntı yaşadılar insanlar. Sinirlenmesine neden oldu. Son 1 yıldır özellikle Mısır'da yaşananlar insanların meydanlara çıkmasına neden oldu.