Son dakika: Mısır'da aktivistler Muhammed Ali’nin çağrısıyla günlerdir sokakta! Mısırlı muhalif lider A Haber'de: Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar
Son dakika haberi... Darbeci Sisi aleyhtarı Mısırlı iş insanı Muhammed Ali sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla son 6 yıldır neredeyse hiç kapsamlı gösteri düzenlenmeyen ülkede insanları sokağa çıkarmada etkili oldu. Yoğun gösteriler neden duruldu? Darbeci yönetimin baskıları mı yoksa Mısır halkında bir kabullenme mi oluştu? Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İspanya'da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ali, "Susmam için çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar" ifadelerini kullanarak "Ben devam edeceğim asla durmayacağım Mısır için. Ben sadece Başkan Erdoğan'dan şunu rica ediyorum çocuklarımı korusun yeter" dedi.
Darbeci Sisi aleyhtarı Mısırlı iş insanı Muhammed Ali sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla son 6 yıldır neredeyse hiç kapsamlı gösteri düzenlenmeyen ülkede insanları sokağa çıkarmada etkili oldu. Yoğun gösteriler neden duruldu? Darbeci yönetimin baskıları mı yoksa Mısır halkında bir kabullenme mi oluştu? Tüm dünyanın dikkatini çeken ve İspanya'da sürgünde yaşayan Muhammed Ali, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İNSANLAR KORKUYOR
Geçtiğimiz ayda 6 kişi idam edildi. İnsanlar öldürüldü ve insanlar korktular bundan dolayı. Nasıl çıkacak? Yaptığı bu saldırılar insanları korkuttu. Mısır'daki durum gerçekten çok kötü. Sisi'nin yaptığı bütün işlerin içerisindeydim daha önce yaptığı bütün projelerin içinde yer almış bir insanım. Ama şu anda çok sıkıntı yaşadılar insanlar. Sinirlenmesine neden oldu. Son 1 yıldır özellikle Mısır'da yaşananlar insanların meydanlara çıkmasına neden oldu.
TEHDİTLER GELMEYE BAŞLADI
Ailem Türkiye'de yaşıyor. Fakat son durumlar son 2 ay ben çağrı yapınca gösteriler için bize tehditler gelmeye başladı. En son duyduğum kadarıyla hem çocuklarımın hem ben takip altındayız. Ailem takip altında. Telefonlar vasıtasıyla tehdit ediliyorlar.
ÇİRKİNLİKLERİNİ ANLATMAMAMI İSTİYORLAR
Muhammed Ali bu açıklamaları durdurmazsa çocuklarını kaçıracağız ve onları öldüreceğiz diyorlar. Arabalarımız içinde yaptığımız konuşmaları dahil bizi dinlettiler. Bizim susmamızı istiyorlar. Benim rejimin çirkinliklerini anlatmamamı istiyorlar. Onların söylediklerini yaptıklarını baskılarını despotluklarını anlatmamamı istiyorlar. Şu an çok perişan durumdayım pasaport sürem bitti. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RİCA EDİYORUM
Ben devam edeceğim asla durmayacağım Mısır için. Ben sadece Başkan Erdoğan'dan şunu rica ediyorum çocuklarımı korusun yeter benim için.