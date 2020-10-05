PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün itirafçı olan yeğeni 26 terör yuvasını gösterdi

ÖRGÜTÜN SÖZDE BASIN BİRİMİNDE ÇALIŞMIŞ

S.Y'nin 21 yaşındaki Dalya Mahmut Müslüm'ün ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, sonrasında da başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığını söylediği iddianamede ayrıntılarıyla anlatıldı.

İddianamede, S.Y'nin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca Dalya Mahmut Müslüm hakkında soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin ikna çalışmalarıyla da teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Müslüm, terör örgütü içerisinde bulunduğu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik bir eylemi olmadığını, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığını, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığını, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğu anlaşılmış olup, şüphelinin beyanında da belirttiği gibi katılmış olduğu bir eylemi tespit edilmemiştir."