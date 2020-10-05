05 Ekim 2020, Pazartesi
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Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye açık destek!

Terör örgütü PKK'ya verdiği destek üzerine görevinden alınan HDP'li 'in yerine kayyum atandı. Terörle mücadeleyi her alana taşıyan hükümetin bu operasyonlarını hazmedemeyen , terörü savunurcasına HDP'li Ayhan Bilgen'in yanında oldu. HDP'li başkanların teröristlere yataklık yapmasını görmezden gelen Davutoğlu,"Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye açık destek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayhan Bilgen için tutuklanma kararı çıktı.

Tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

KILIÇDAROĞLU İLE BABACAN'DAN SONRA DAVUTOĞLU'NDAN DA TEPKİ
Ahmet Davutoğlu da CHP ile DEVA Partisi'nin ardından, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi.

İktidarın, yalnızca kendilerinden olana "yaşam hakkı" tanıdığını savunan Ahmet Davutoğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN'İN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika: 6-7 Ekim olaylarının faillerine operasyon! HDPli Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı SON DAKİKA: 6-7 EKİM OLAYLARININ FAİLLERİNE OPERASYON! HDP'Lİ KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN GÖZALTINA ALINDI

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