Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye açık destek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayhan Bilgen için tutuklanma kararı çıktı.

Tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

KILIÇDAROĞLU İLE BABACAN'DAN SONRA DAVUTOĞLU'NDAN DA TEPKİ

Ahmet Davutoğlu da CHP ile DEVA Partisi'nin ardından, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi.

İktidarın, yalnızca kendilerinden olana "yaşam hakkı" tanıdığını savunan Ahmet Davutoğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı.