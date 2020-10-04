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Teber güdüm kitli bombalar teröristlerin uykularını kaçıracak: Hedefleri tam isabet vurdu!

resmi Twitter hesabından tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, #TEBER Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildi. ROKETSAN TEBER Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Teber güdüm kitli bombalar teröristlerin uykularını kaçıracak: Hedefleri tam isabet vurdu!

F-16 uçakları, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdüm Kiti entegre edilmiş genel maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görev icra edildiği bildirildi.

Teber güdüm kitli bombalar teröristlerin uykularını kaçıracak: Hedefleri tam isabet vurdu! TEBER GÜDÜM KİTLİ BOMBALAR TERÖRİSTLERİN UYKULARINI KAÇIRACAK: HEDEFLERİ TAM İSABET VURDU!

Açıklamada, "ROKETSAN Teber Lazer Güdüm Kiti ile entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri tam isabet ile vurdu" ifadelerine yer verildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.

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