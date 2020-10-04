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Azerbaycan askerlerinden Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez

'ın kanlı saldırılarına misliyle karşılık veren , yıllardır işgal altında olan topraklarını tek tek alıyor. SİHA'ları ile yerle bir edilen Ermeni sığınaklarında askerler, tank ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. Azerbaycan Ordusu da Ermeni askerleri tarafından bırakılan teçhizatlara el koydu. 30 yıldır işgal altında bulunan bölgeleri kurtarmaya devam eden Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Azerbaycan askerlerinden Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor.

Azerbaycan askerlerinden Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türkün kolu bükülmez AZERBAYCAN ASKERLERİNDEN ERMENİSTAN TANKININ ÜZERİNDE ZAFER ŞARKISI: TÜRK'ÜN KOLU BÜKÜLMEZ

Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.

Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile "Yaşa Azerbaycan" şarkısını söyledi.

Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.

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