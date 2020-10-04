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Son dakika | Türkiye'den Ermenistan'a tepki: Bu saldırıları kınıyoruz

Son dakika haberi...Dışişleri: ’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika | Türkiye'den Ermenistan'a tepki: Bu saldırıları kınıyoruz

Dışişleri: Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

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