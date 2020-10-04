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Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı

Ermeni askeri grupların, ’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 'ın bombalı saldırısında 1 sivilin öldüğünü 4 sivilin de yaralandığını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ'da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence'ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistandan alçak saldırı! Azerbaycandaki şehir ve köyleri bombaladı ERMENİSTAN'DAN ALÇAK SALDIRI! AZERBAYCAN'DAKİ ŞEHİR VE KÖYLERİ BOMBALADI

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