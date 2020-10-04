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Son dakika: Başkan Erdoğan Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Başka Recep Erdoğan Kasımpaşa’da yapımı devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra Tersane ’u ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kasımpaşa'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını ziyaret etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KADIN MÜZESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan burada, yapımı devam eden camide de incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a ziyaretleri sırasında Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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