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Son dakika: MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler derhal bölgeyi terk etmelidir

Son dakika haber... , (MSB) "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan 'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler derhal bölgeyi terk etmelidir
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir." mesajını verdi.

FETÖ İLE MÜCADELE...

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."

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