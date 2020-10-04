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Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: İnsanlık suçudur

Başkan Yardımcısı , 'ın, 'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur" fiadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki: İnsanlık suçudur

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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