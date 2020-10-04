Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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4 Ekim koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.'' ifadelerini kullandı.