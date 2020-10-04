Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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4 Ekim koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.'' ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020