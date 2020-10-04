Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu Cebrail'i işgalden kurtardı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.
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Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı.
Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020