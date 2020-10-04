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Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu Cebrail'i işgalden kurtardı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu Cebrail'i işgalden kurtardı

Ermenistan tarafından işgal edilen Cebrail kenti Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafında düzenlenen harekatla kurtarıldı.

Son dakika gelişmesini Türkiye Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden de duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı." ifadelerini kullanıldı.

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Cebrail kentinin işgalden kurtarılması ne anlama geliyor? Prof. Tuğrul İsmayıl A Haber canlı yayınında anlattı CEBRAİL KENTİNİN İŞGALDEN KURTARILMASI NE ANLAMA GELİYOR? PROF. TUĞRUL İSMAYIL A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI

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