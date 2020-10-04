Son dakika: Başkan Erdoğan Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Başka Recep Erdoğan Kasımpaşa’da yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra Tersane İstanbul’u ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kasımpaşa'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan burada, yapımı devam eden camide de incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a ziyaretleri sırasında Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.