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Son dakika: Yıldırım operasyonlarında bugün 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Yıldırım operasyonlarında bugün 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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