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Hafter'in kontrolündeki bölgede mahsur kalan Türk işçiler kurtarıldı

Libya'da Hafter'in kalkıştığı darbe girişiminde Sirte'de mahsur kalan 2 türk işçi için başlatılan kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi. Hafter kontrolündeki bölgede kalan Türk işçilerinin kurtarıldığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 03.10.2020 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020
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Hafter'in kontrolündeki bölgede mahsur kalan Türk işçiler kurtarıldı

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarılarak, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

ORTAK ÇABAYLA KURTARILDI

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

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