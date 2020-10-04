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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Son dakika haberleri... Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü İslam’ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı ’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ömrünü İslam'ı öğretmeye, anlatmaya ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye vakfetmiş olan, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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