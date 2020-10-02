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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 2 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada önemli uyarıda bulundu. İşte 2 Ekim'e ait ...

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli uyarıda bulundu. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vaka tablosunu da paylaştı.

İşte 2 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları...

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.

Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.


Bakan Koca, Twitter'dan, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı 2 Ekim gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte yeni vaka sayıları... SAĞLIK BAKANLIĞI 2 EKİM GÜNÜNE AİT TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI! İŞTE YENİ VAKA SAYILARI...

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