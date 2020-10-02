Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli uyarıda bulundu. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, vaka tablosunu da paylaştı.

İşte 2 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları...



Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu.



Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.