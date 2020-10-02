İstanbul Barosu'ndan '28 Şubat' zihniyeti! Seminere başörtülü katılan avukat uyarıldı

ERDOĞAN; KAMUDAKİ UYGULANAN BAŞÖRTÜ YASAĞINI TAMAMEN KALDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Eylül 2013'te kamudaki uygulanan başörtü yasağını tamamen kaldırdı.

Erdoğan; ''Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz" demişti.

5 BİNDEN FAZLA OLAN İLLERDE, ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BARO KURULABİLECEK

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. 11 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen yasaya göre avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek.

Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.

AVUKAT GÖNÜL YILDIZ, İSTANBUL 2 NO'LU BARO BAŞKANI SEÇİLDİ

Yasanın ardından İstanbul'un 2'nci Türkiye'nin 81'inci barosu kuruldu.

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, başkan ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirledi. Avukat Gönül Yıldız'ın başkan seçildiği İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye Barolar Birliğine bildirimde bulunulmasının ardından tüzel kişilik kazandı.

"İNANCINIZ İLE EMEK VERDİĞİNİZ MESLEK ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA BIRAKILIYORSUNUZ"

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı avukat Gönül Yıldız; SABAH'a şunları söylemişti:

"1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirir bitirmez İstanbul Barosu'na staj başvurusunda bulundum. İlk karşımıza çıkan problem başörtülü resim kabul etmedikleri yönündeydi. Stajın bitme aşamasında başörtülü ruhsat törenine almayacaklarını ve yemin ettirmeyeceklerini beyan ettiler. 2000 yılı Ocak ayında ruhsatlarımızı Konya Barosundan B aldık ancak bu defada duruşmalara giremeyeceğimizi söyleyip duruşmalara başörtülü girenler hakkında disiplin cezası uygulamaya başlamışlardı."

"Düşünün Hukuk Fakültesi gibi kazanılması oldukça zor bir bölümü 4 yıl içerisinde başarı ile bitiriyorsunuz, stajınızı tamamlıyorsunuz, ruhsatınızı alıyorsunuz ancak inancınız ile emek verdiğiniz meslek arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyorsunuz. Tabi biz tercihimizi inancımızı yaşamak yönünde yaptık ancak duruşmalara giremesek de çalışmaya devam ettik. O kadar zor bir süreç ki davanızı alıyorsunuz dilekçenizi yazıyorsunuz delillerinizi topluyorsunuz ancak duruşmaya giremediğiniz için bunları ifade edemiyorsunuz. Sürekli arka planda çalışmak zorunda kalıyorsunuz."

"İSTANBUL BAROSU YETKİLİLERİ; BAŞÖRTÜYLE DERSE GİRDİĞİM GEREKÇESİYLE HER GÜN HAKKIMDA TUTANAK TUTTU"

"Bir yandan da mesleki yönden körelmiyelim diye eğitimler almak istesek te aynı yasakçı uygulama orada da karşımıza çıkıyor. İki binli yılların başında İstanbul Barosu'nun düzenlediği CMK seminerine katıldım. Seminer Taksim'de bir otelde yapılıyordu. Derse girdiği ortamda herkesin içerisinde başörtü ile derse girdim diye İstanbul barosu yetkilileri meslekten ihraç tehdidi ile her gün hakkımda tutanak tuttu ve seminer sonunda "bir daha seminerlere başörtülü katılmamam" yönünde karar alıp bana tebliğ ettiler."

"BİR AVUKATIN KILIK KIYAFETİ OLUR, BURADA BU ŞEKİLDE ÇALIŞAMAZSIN"

"Yine duruşmalara giremediğimizde çoğunlukla icra müdürlüklerinde çalışmak zorunda kalıyorduk. 2006-2007 yılları arasında yine İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyelerinden biri 'Bir avukatın kılık kıyafeti olur, burada bu şekilde çalışamazsın' diyerek mesleğin hiçbir alanında bize tahammülleri olmadığını ortaya koymuş oldular. Bu olayla ilgilide İcra Müdürünü hakkında icra dairesinde başörtülü avukatın dosya incelemesi yapmasına müsaade ediyor diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı."

BARIŞ SAVAŞ / SABAH