Ermenistan ordusuna ağır darbe: 1,2 milyar dolarlık askeri teçhizat imha edildi

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 5 günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi" dedi.