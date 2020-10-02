02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakanlık duyurdu: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık duyurdu: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... : Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; -Ovacık kırsalında, gerçekleştirilen, destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA