KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...
KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kamuda memur olmak isteyenler ter döktükleri Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. 6 Eylül'de başlamak üzere, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Bu bağlamda adaylar "KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? " sorusunun cevabını arıyor. İşte, ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...
KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda yer alan kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler geçtiğimiz günlerde, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına girdi. Sınava giren adaylar sonuçlar için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Adayların hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı sonuçlar ile birlikte belli olacak. İşte, KPSS 2020 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınav sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sonuçları : 22 Ekim 2020
KPSS Alan bilgisi sonuçları 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Önlisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sonuçları: 27 Ocak 2020
tarihlerinde açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.