İstanbul ve Ankara'nın kritik bilgileri ABD'li şirkette

Proje ile İstanbul'un karayolu trafiğini değerlendirmek, toplu taşımayı kontrol etmek ve trafik olaylarını yönetmek için yapay zekâ yazılım analiz platformu kurulacak. Kuzey Karolina merkezli SAS tarafından sağlanacak olan projenin veri analizi aracı, diğer sensör ve ağ teknolojileriyle birleştirildiğinde, İstanbul'un trafik koşullarının gerçek zamanlı verisine ulaşılacak.

KRİTİK BİLGİLER ABD'YE VERİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 20 Temmuz 2020'da yine aynı şekilde ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve yazılım şirketi SAS Türkiye ile "Hat ve İşletme Optimizasyonu Projesi"nde kullanılmak üzere 2,5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Bu proje ile toplu taşıma rotaları, seferleri, seyahat süreleri, acil durum senaryoları gibi konularda ABD'li şirket ile çalışmalar yapılacağı açıklanmıştı. Akıllı Şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Tüm tepkilere rağmen İBB ve ABB kamuoyuna, yapılan hibe anlaşmalarının hangi tür maddeleri içerdiği, veri gizliği ve veri paylaşımı ile ilgili şartların neler olduğuna dair bilgi paylaşmadı. Barındırdığı riskler bakımından hibe anlaşmalarının, veri paylaşım ve veri tutma gibi yükümlülüklerin ilgili kurumlarca incelenmesi de engelleniyor.

VERİLERİ KOPYALAMA TALİMATİ VERDİ

31 Mart seçimlerinden sonra İBB Başkanı, ilk icraat olarak hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalışanı olmayan 3 kişiye, İBB'nin tüm mahrem bilgilerini kopyalama yetkisi vermişti.

Yetki belgesinde "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" diye karar alınmıştı. Ancak yapılan itirazlar üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kararın yürütmesi durdurulmuştu.

GÖKSU: İBB AÇIKLAMA YAPMALI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in katılımı ile Saraçhane'de atılan imzaların ardından Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İstanbullulara açıklama yapılması gerekiyor diyen Göksu, "İBB Başkanı ve ABD Büyükelçisi arasında imzalanan 5 milyon dolarlık hibe anlaşması İstanbul'un trafik sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin tüm kritik verilerinin ABD merkezli bir yazılım şirketine verilmesi anlamına mı geliyor?" ifadelerini kullandı.

BARIŞ SAVAŞ / A HABER