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İstanbul'da ruhsatsız taksi durağı operasyonu!

Son dakika haberine göre; Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ruhsatsız taksi durağı açıp işleten şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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İstanbul'da ruhsatsız taksi durağı operasyonu!

Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, İstanbul merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi.

Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksicinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Ruhsatsız taksi durağı operasyonu! RUHSATSIZ TAKSİ DURAĞI OPERASYONU!

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