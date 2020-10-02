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Haberler Galeri ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercih işlemlerinin ardından binlerce öğrenci sonuçlara kilitlenmişti. Yeni döneme sayılı günler kala ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananların kayıt yapacakları tarih duyuruldu. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 10:19
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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

Üniversite hayali ile YKS'ye katılan öğrenciler ilk dönemde tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alındı. ÖSYM'nin kayıt tarihini açıklamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, kayıtların önümüzdeki hafta başlayacak olmasından dolayı sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.