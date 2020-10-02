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ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...
YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercih işlemlerinin ardından binlerce öğrenci sonuçlara kilitlenmişti. Yeni döneme sayılı günler kala ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananların kayıt yapacakları tarih duyuruldu. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 10:19
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