ÖSYM tarih verdi! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite ek yerleştirme kayıtları...

Üniversite hayali ile YKS'ye katılan öğrenciler ilk dönemde tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alındı. ÖSYM'nin kayıt tarihini açıklamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman? İşte cevaplar...