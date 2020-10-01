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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Eylül ayına geldiğimiz günlerde PMYO başvuru tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YKS tercihlerinin sonlanmasının ardından PMYO başvurularının yapılacağı tarih adayların gündeminde. Başvuru yapmak isteyen adaylar Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika haberini bekliyor. İşte, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 23:15
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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PMYO başvuru sürecinin ardından yerleşme hakkı kazanan öğrenciler 2 yıllık eğitimin ardından görevlerine başlayabilecek. Adaylar PMYO başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Polis Akademesi tarafından gelecek müjdeli haber bekleniyor. İşte, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuruların ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konu ile ilgili Polis Akademisi'nden resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO TABAN PUANLARI

2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)