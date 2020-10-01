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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Eylül ayına geldiğimiz günlerde PMYO başvuru tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YKS tercihlerinin sonlanmasının ardından PMYO başvurularının yapılacağı tarih adayların gündeminde. Başvuru yapmak isteyen adaylar Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika haberini bekliyor. İşte, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2020 PMYO taban puanları kaç? İşte başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 01.10.2020 23:10Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 23:15