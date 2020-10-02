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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye’nin geleceği hakkında önemli mesaj

Son dakika haberleri... Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "’nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye’nin geleceği hakkında önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi.

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