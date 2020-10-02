Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye’nin geleceği hakkında önemli mesaj
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, değer üretmemize, hizmet üretmemize, gayret göstermemize bağlıdır." ifadelerine yer verdi.
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