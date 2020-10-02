Hazırlıksız yakalandı! Önlemini almayan İBB vatandaşı isyan ettirdi!

İçişleri Bakanlığı'nın "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" genelgeleri yayımlandı. Dün itibariyle İstanbul'da şehir içi toplu taşımada kullanılan kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartlarına HES kodunun yüklenmediği, İBB'nin de hazırlıksız olduğu öğrenildi. 81 il valiliğine gönderilen genelgede şehir içi toplu ulaşım araçlarında, akıllı seyahat kartı kullanılan şehirlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

İBB İÇİN ANİ OLDU!

Genelge kapsamında şehir içi toplu ulaşımda kullanılan ulaşım kartı ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacağı açıklandı. Müşteriler kamu ve özel konaklama tesislerine gerekli HES Kodu sorgulaması yapıldıktan sonra kabul edilecek. İzolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri valilik veya kaymakamlıklara bildirilecek. İstanbul'da kişisel kartlar için entegrasyon çalışması başladı. Ancak büfelerden alınan anonim kartlar (İSTANBUL KART) için HES kodu uygulamasının geçerli olmayacağı öğrenildi. Bu nedenle bu kartların kaldırılma ihtimalinin masada olduğu bilgisine ulaşıldı. Zira megakentte kişisel kart kullanma oranı yüzde 24, anonim kart ise yüzde 76 seviyesinde. Uygulamayla ilgili genelgenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ani olduğu, çalışmaların hızlandırıldığı bildirildi. Buna rağmen minibüs ve jetonlu yolculuklar için sistemin nasıl işleyeceği ise tam bir belirsizlik içinde. Bu kapsamda İstanbul'da seyahat etme olanağı sağlayan kart, jeton ve biletli yolculuk sisteminin tamamen değişebileceği ihtimali var. Vatandaşlar da İETT, Metrobüs, Metro, Tramvay ve diğer toplu taşıma araçlarında HES koduyla nasıl yolculuk yapacağını merak ediyor.

ENTEGRE ÇALIŞMALARI

Yurdun dört bir yanında da belediyeler HES kodu uygulaması için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapı tamamlandığında Urfa Kart alan vatandaşların kodla seyahat almasına imkan tanımak için mesai harcıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Özel Halk Otobüsleri'nde kullanılan Kart54 kartlarına HES kodlarının entegresiyle ilgili çalışma yapıldığı öğrenildi.

SABAH