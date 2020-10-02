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Son dakika: Konya Ereğli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: Konya Ereğli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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