Son dakika: Konya Ereğli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! | Son depremler
Son dakika haberine göre; Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.03'de merkez üssü Konya'nın Ereğli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,97 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.