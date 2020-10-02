Dağlık Karabağ adım adım kurtarılıyor

BAHARLI HARABEYE DÖNDÜ ERMENİSTAN

Ağdam'a bağlı Baharlı Kasabas'ndaki sivelleri hedef aldı. Günlerdir top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıların ardından birçok bina kullanılamaz hale geldi, yüzlerce evin camı kırıldı, yollarda derin yarıklar oluştu. Saldırılarda birçok hayvan telef oldu. Ermenistan'ın saldırılarından geriye yarım kalmış yemekler, sahipsiz oyuncaklar hayalete dönen bir kent kaldı. Baharlı kasabasında çocuklarını ve eşlerini güvenli bölgelere gönderen bölge halkı evlerinin başında bekliyor. Top ve havan atışlarına rağmen evlerini terk etmeyen kasabalılar, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söylüyor. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan öz yurdu olduğunu söyleyen Zeynelov İsa, "Biz çıkmadık, buradayız. Kadınlarımızı çocuklarımızı gönderdik biz öz topraklarımızı bekliyoruz. Gerekirse de ölürüz" dedi. Rahim Gurbanov da "Biz devletimizin ordumuzun yanındayız. Öleceğiz yine gitmeyeceğiz. Karabağ bizimdir sonsuza kadar da bizim kalacak" diye konuştu.