Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya ait 2 koridorlu mağara bombalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz! Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.