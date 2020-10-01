01 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Son dakika: Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Son dakika haberi... Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Son dakika haberi... Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

detaylar gelecek...

Kadıköyde inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi KADIKÖY'DE İNŞAATTA İSKELE ÇÖKTÜ! OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA