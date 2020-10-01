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CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! İBB TV'nin ardından İBB Cep Trafik'te de cami logosu çıkarıldı

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , TV logosunda bulunan cami ibaresini kaldırarak renklerini andıran dumanlı bir figür kullanmasının ardından şimdi de İBB Cep Trafik uygulaması sessiz sedasız değiştirdi. Cami figürünün kaldırılması tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! İBB TV'nin ardından İBB Cep Trafik'te de cami logosu çıkarıldı

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan, 'un meşhur surları, cami minareleri ve şehrin Yeditepe üzerinde kuruluşunu sembolize eden 'nin logosu, başkan olduğu günden beri sessiz sedasız silinmeye devam ediyor.

İBB TV LOGOSU ÇALINTI MI?

Daha önce TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. kullanıcıları tarafından renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Son olarak İBB Trafik'in cep telefonu uygulamasındaki cami logosu da kaldırıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan ve 'den indirilebilen uygulamadaki logo değişikliği eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı değişikliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden bazıları:

"Her kim camiye minareye düşman olsun olmasın eninde sonunda tariş pamuğu tıkılmış olarak musalla taşına tıpış tıpış gelecek gerçek olan bu"

" öncesi ve Yasin'i şerif sizi gidi din tüccarı istismarcı "

"İBB tv'nin ardından @istanbulbld logosu da sessiz sedasız değiştirildi... sayın Başkan @ekrem_imamoglu'nu bu logoda rahatsız eden cami minareleri mi acaba? Neden ibb'nin simgesi cami minareleri her yerden kaldırılıyor?"

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