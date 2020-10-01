CHP'li İBB'de skandallar bitmiyor! İBB TV'nin ardından İBB Cep Trafik'te de cami logosu çıkarıldı

İBB TV LOGOSU ÇALINTI MI?

Daha önce İBB TV'nin logosundaki cami ibaresi kaldırılmış, yerine çok renkli bir duman figürü konulmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından LGBT renklerine benzetilen figür, büyük tepki toplamıştı. Hatta birçok kullanıcı yeni logonun çalıntı olduğunu, Amerika merkezli olan Tedx ve World Happiness Summit şirketleri ile benzerlik gösterdiğini iddia etmişti. Ayrıca Twitter'da gündem olan değişiklik ti'ye alınarak #Camimiistiyorum hastag'i açılmıştı.