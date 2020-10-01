MHP gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis için kanun teklifi verecek

Türkiye'de terörle mücadele sırasında yaralanan, vücudunda şarapnel parçası kalan ve buna rağmen gazilik unvanı alamayan 20 bin asker ve polis bulunuyor. "Gazi sayılmayan gaziler", yıllardır seslerini duyurmaya çalışsalar da, sakatlık ve ciddi uzuv kaybı yaşamadıkları gerekçesiyle hak ettikleri unvanı alamıyorlar. Geçtiğimiz hafta kutlanan Gaziler Günü'nde yıllardır yaşanan haksızlığın giderileceğini duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından, MHP "gazi sayılmayan gaziler" için harekete geçiyor.

Milliyet gazetesine konuyu değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yıllardır devam eden mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu meseleyi, 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine getireceğiz. Genel Başkanımız, Gaziler Günü'nde meseleye değinmiş ve haksızlığın giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını söylemişti. Meclis açılır açılmaz MHP grubu olarak malul sayılmayan gazilerimizin haklarını iade etmek için kanun teklifi sunacağız. Gaziler hepimizin gazisi. Şehitlerimizi, gazilerimizi, vücutlarındaki orana göre değerlendiremeyiz. Bu vatan için yaralanmış her kahraman gazidir. Yüzde 10, yüzde 15 yarası olduğu gerekçesiyle gazi kabul etmemek doğru değil. 1 Ekim'de Meclis açılıyor. Kanun teklifini Genel Kurul'a sunacağız" diye konuştu.