YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin ek tercih başvuruları tamamlandı. Bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alınmıştı. Üniversiteye kayıt yaptırmak için heyecan içinde olan öğrenciler ek tercih sonuçlarına kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 üniversite ek yerleştirmeler ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı gün henüz duyurulmadı. Ancak, kayıtların önümüzdeki hafta başlayacak olmasından dolayı bugün ya da yarın ek yerleştirmelerin açıklanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.