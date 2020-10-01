Lüks otelde uyuşturucu imalatı yapanları yaktıkları sigara yakalattı

İstanbul Bağcılar'daki lüks bir süit otelin odasında uyuşturucu madde imalatı yapan üç kişilik bir çete, imalat esnasında yangın çıkarmış ve polislere yakalanmıştı. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre; aseton, asit ve uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin ile uyuşturucu madde imal ederken otel odasında yangın çıkartan ve polise yakalanmamak için İtfaiye Ekipleri'ni arayamayan uyuşturucu satıcıları alevleri söndüremedi.

Yangını fark eden otel görevlileri hemen İtfaiye'yi aradı. Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde bulunan adrese hem polis hem de İtfaiye Ekipleri geldi. İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Adreste uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ve yangının bu nedenle çıktığı tespit edildi.