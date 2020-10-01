01 Ekim 2020, Perşembe
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ALES başvuruları başladı! Milyonlarca aday bekliyordu

'nin üzerinden yaptığı duyuruya göre 6 Aralık'ta yapılacak olan  için başvuruların başladığı açıklandı. Son başvuru tarihi olarak belirlenirken, başvuru yapacak adayların kodu alması gerektiği hatırlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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ALES başvuruları başladı! Milyonlarca aday bekliyordu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 6 Aralık'ta uygulanacak sınava başvurularını bugünden itibaren 12 Ekim'e kadar yapabilecek.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2020-ALES Kılavuzu'nda yer alıyor.

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