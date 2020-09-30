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Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

Usta oyuncu , 7 aydır 'ndan maaş alamadığını söyleyerek isyan etmişti. 'li İBB'nin "Pandemide unutuldu, ödemeyi yaptık" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Zihni Göktay, "10 bin lira yattı, daha alacağım var" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

1973'te kadrosuna girdiği Şehir Tiyatroları'ndan 1 Ocak 2011'de emekli olan Zihni Göktay, "konuk sanatçı" statüsünde farklı oyunlarda rol almaya devam ettiğini belirterek 7 aydır maaş alamadığını açıkladı.

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

16 kişiye ödeme yapılmadığının altını çizen usta oyuncu şöyle konuştu: "En son ocak ve şubat maaşları ödendi. Ondan sonra pandemi döneminde oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde 6 aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. 'Bir ihtiyacın var mı?' diyen de olmadı."

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

"EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNEMİYORUZ"

Eşinin hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Zihni Göktay, emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek şöyle dedi:

"Vereceğiz ya da vermeyeceğiz diye bir şey söylesinler. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu seçim propagandasında 'Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem' dedi. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum, alnımın teriyle paramı kazandım. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim."

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

RULET ÇEVİRMEK İÇİN İSTEMİYORUZ

Kırgın olduğunu anlatan Göktay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Evimizin ihtiyaçları için emekli maaşı yetmiyor. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi yeriz, palamut ucuzken palamut yeriz. Ben bunu hak etmedim. 'Lüküs Hayat' oynadım ama lüks hayat yaşamadım."

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

HEPSİNİ ÖDEDİK

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Zihni Göktay'ın açıklamalarının ardından Hürriyet'e konuştu. Ongun, sanatçıların birikmiş maaşlarının banka hesaplarına yatırıldığını söyledi:

"Pandemi döneminde tiyatroların tamamı kapalı olduğu için yapılması gereken cüzi ödemeler unutulmuş. Bu sorunu geçen hafta tespit ettik. Usta tiyatrocularımıza 18 Eylül günü ödemelerinin tamamı yapıldı."

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

KALANI YATIRACAKLAR

Zihni Göktay, İBB'nin açıklamasının ardından hesabına para yattığını doğruladı:

"Evet, ayın 18'inde 16 kişiye 10'ar bin lira yatmış Hakan Saatçi diye birinden ama açıklama falan yok. Ben de 'Ellemeyin sehven biri yatırmıştır belki' dedim.

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

Sonra bunu Sunay Akın araştırdı. 'Kültür A.Ş. ile irtibatta olan bir şirket ödeme yapmış, doğru' dedi. Benim daha da alacağım var.

Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

Bugün de Büyükşehir Daire Başkanlığı aradı, durumu izah ettiler. Geri kalan meblağın da yatırılacağını söylediler."

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