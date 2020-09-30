Usta oyuncu Zihni Göktay: 7 ay için 10 bin TL yatırıldı daha alacağım var

16 kişiye ödeme yapılmadığının altını çizen usta oyuncu şöyle konuştu: "En son ocak ve şubat maaşları ödendi. Ondan sonra pandemi döneminde oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde 6 aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. 'Bir ihtiyacın var mı?' diyen de olmadı."