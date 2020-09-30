Terör örgütü PKK'nın şeyhi tacizci sözde hocaya 7 yıla kadar hapis istendi

DİNİ KİSVELERİ KULLANDI

İddianamenin devamında, sanığın sosyal medya hesabına "İlahiyatçı Öğretmen El Ensari" yazdığı ve kendisine itibar edilmesi için bir takım dini kisveleri kullandığı vurgulandı. Sanığın ifadelerine de yer verilen iddianamede sanığın müştekilerden onların rızası doğrultusunda 300 lira para aldığını söylediği, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanığın kendisini İlahiyatçı Öğretmen El Ensari ismini kullanmak sureti ile tanınarak 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet suçunu işlediği belirtildi. Ayrıca sanığın müştekilerden nikah tazelemek adı altında kefaret parası almak suretiyle "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği vurgulandı.