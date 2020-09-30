Son dakika: Diyarbakır'da terör soruşturması! HDP'li Siirt eski milletvekili Kocaman dahil 14 kişi yakalandı
Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.
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Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.
detaylar gelecek...