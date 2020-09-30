TBMM yarın açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Doğu Akdeniz'e vurgu yapacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, yarın düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, yarın düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.
Konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineleyecek. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını koruyacak adımları diyalog kanalını açık tutarak atacaklarının altını çizecek.