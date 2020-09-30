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TBMM yarın açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Doğu Akdeniz'e vurgu yapacak

'nin yeni yasama dönemi, yarın düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı 'un açılış konuşmasının ardından Başkan 'na hitap edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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TBMM yarın açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Doğu Akdeniz'e vurgu yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi, yarın düzenlenecek özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

Konuşmasında, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini yineleyecek. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını koruyacak adımları diyalog kanalını açık tutarak atacaklarının altını çizecek.

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