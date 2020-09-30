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Son dakika: MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmekte

Son dakika haberi... : Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, topraklarını işgal eden , bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: MSB: Ermenistan huzurun düşmanı olarak hareket etmekte

Son dakika haberi... MSB: Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir.

MSBden tarihi hatırlatma: Ermenistan huzurun düşmanı MSB'DEN TARİHİ HATIRLATMA: ERMENİSTAN HUZURUN DÜŞMANI

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