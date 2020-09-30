CHP'li İBB emekliye ayırmak üzere aldığı atları köy işlerine verdi





ATLAR NEREDE?

Yerel belediyelerin de atları, köy işlerinde kullanılmak üzere köylülere verdi. Öte yandan atların daha önce at tüccarları veya daha önce hiç sahiplenmemiş kimselere verildiği, birden çok kez el değiştirdiği, çiplerinin sahiplendirildikleri kişilerle ilişkilendirilmediği veya kaydedilmediği iddia edildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)