Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 3 ay içerisinde hazır olacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu elindeki paylaşılabilir verilerle ilgili olarak bir son dakika açıklaması yaptı. Fuat Oktay verilerin 3 ay içerisinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na ekleneceğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan o açıklama

"3 AY İÇERİSİNDE HAZIR"

"3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında.

"BİR MİLAT OLACAK"

2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır." dedi.