Savunma sanayisinde ihracatı artıracak imzalar atıldı

Sekiz maddelik protokole SSİ adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza attı. İmzalanan protokolün savunma ve havacılık sanayisini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşıması, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulması veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, savunma sanayii ihracatını artırması amaçlanıyor. Protokolle SSİ ve SASAD arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor. Protokol kapsamında iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak. İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak. SSİ ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek, ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek.