CHP'li Kırşehir Belediyesi matematikte sınıfta kaldı

1 MİLYON 550 BİN LİRA EKSİK HESAPLADILAR

Belediyenin kamu borcu, ticari borçlar ve kredi borçlarının toplamı 374 milyon 803 bin 531 lira tutarken, belediyenin afişe yazdırdığı borç toplamı ise 373 milyon 253 bin 175 lira oldu. Borç tablosunda yapılan 1 milyon 550 bin liralık yanlış hesaplama vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Afişteki hesaplamaya göre 88 milyon 816 bin lira borç ödendiği görülürken, aslında ödenen borcunun 79 milyon milyon 816 bin lira olduğu ortaya çıktı. Başkanın 7 milyon liralık teminat borcunu borç hanesinden çıkararak göz boyaması tepkileri de beraberinde getirdi.

DURDURULAN PROJELER BORÇTAN DÜŞÜLDÜ

Silinen borçlar içinde bir diğer kalem ise devam ettirilmeyen yol düzenlemesi yapım işi oldu. Akıllı şehir ulaşım sistemleri projesinde gelişme kaydedilmediği için de bu kalem borç hanesinden çıkarılarak yalnızca otobüs giderleri borç tablosuna yansıtıldı.