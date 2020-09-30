Son dakika... YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Herhangi bir yükseköğretim programlarına yerleşemeyen öğrenciler bu süreçte tercih yaptılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıtların ekim ayının ilk haftası yapılacağı için sonuçların da bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.