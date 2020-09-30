Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü.

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