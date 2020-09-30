30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve /AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile - gerilimi ve konusunu görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile Azerbaycan -Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz konusunu görüştü.

detaylar gelecek...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA