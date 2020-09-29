Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 2. dalgasıyla yeniden korku salmaya devam ediyor.

Türkiye, Avrupa'nın aksine koronavirüsün 2. dalgasını kontrol altında tutmayı başardı. Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte 29 Eylül koronavirüs vaka sayıları...

"BAŞARININ DEVAMI İÇİN DESTEK VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadelerine yer verdi.